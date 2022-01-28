Утром в электротранспорте Казани выявили трех человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили трех пассажиров без QR-кодов. Из них два человека пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще один — в метро, сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, продолжаются проверки наличия масок у пассажиров. Этим утром было обнаружено 69 нарушителей масочного режима. Из них 47 пассажира надели средство индивидуальной защиты после замечания, остальные 22 покинули пассажирский салон.

Фото: Максим Платонов

Недавно в столице РТ утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Диана Жиленкова