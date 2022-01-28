В Госдуме предложили снизить тарифы на перевозку детей в такси

В Госдуме предложили снизить тарифы в такси для клиентов с маленькими детьми. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

По его словам, для одного родителя с ребенком одна поездка может обойтись на 20—30% дороже, чем аналогичный маршрут для трех взрослых людей с багажом. Депутат отметил, что детские кресла или специальные бустеры не занимают много места в машине. Часто автовладельцы хранят их в багажнике и переносят в салон для перевозки детей, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

«В связи с этим прошу вас оценить действующие условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств», — говорится в обращении на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

В столице Татарстана цены на такси взлетели после введения QR-кодов в общественном транспорте в ноябре. Например, цены по тарифу «Эконом» в утренний час пик не опускались ниже 200 рублей, а в среднем превышали 300 рублей. Также увеличилось время ожидания транспорта.

Недавно в сервисе «Ситимобил» рассказали, что 30% казанских таксистов считают свою работу дополнительным источником дохода. А для 53% она является основным местом работы.

Диана Жиленкова