Исследование: для более 50% казанских таксистов эта работа является основным источником заработка

Более половины (53%) казанских таксистов считают свою работу основным источником дохода. 30% называют ее подработкой. А для 4% работа в такси приносит дополнительный заработок на время учебы. Такие данные приводит сервис «Ситимобил» по итогам опроса.

Более 18% казанских респондентов до работы в такси находились в сфере транспорта и перевозок. А 22% ранее работали в сферах торговли, связи и телекоммуникаций. Еще 9% опрошенных признались, что до этого были бизнесменами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Очень редко (2%) респонденты выбирали такой вариант, как юриспруденция, инженерия и финансовый учет. Еще реже (менее 1%) на работу в такси уходят из областей науки, бухгалтерского учета, охраны и консалтинга.



Недавно в сервисе «Ситимобил» рассказали, что каждый третий житель Казани любит вечеринки и часто на них ходит. 30% горожан отметили, что готовы отправиться на мероприятие, даже если на следующий день нужно идти на работу.

Диана Жиленкова