Исследование: в Казани выгоднее арендовать квартиру, чем брать ипотеку

В России выплаты по ипотеке в среднем составляют 41% от доходов семьи. Более половины семейного бюджета ипотека занимает в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Циан. Аналитика».

Арендовать квартиру выгоднее в Казани, Москве и Уфе, а брать ипотеку более выгодно в Ростове-на-Дону и Челябинске. В среднем первый взнос по ипотеке составляет 11 ежемесячных доходов семьи, а до пандемии требовалось 9 доходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным экспертов, с 2019 по 2021 годы в среднем стоимость квартиры поднялась на 36%. Наиболее доступное жилье находится в Челябинске. Тяжелее всего приобрести квартиру в Краснодаре.

В этом месяце сообщалось, что в Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов составил 341,8 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2021 года. С начала года он вырос на 26,1%.

В декабре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с начала 2021 года жители страны оформили порядка 1 млн кредитов по семейной и льготной ипотеке на новостройки. Сумма выданных кредитов по семейной и льготной ипотеке под 7% составила около 3 трлн рублей.

Диана Жиленкова