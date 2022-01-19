В Татарстане ипотечный портфель в 2021 году составил 341,8 млрд рублей

В Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов составил 341,8 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2021 года. С начала года он вырос на 26,1%.

За 11 месяцев прошлого года татарстанцы взяли более 60,7 тысячи ипотечных кредитов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем выданной ипотеки за январь — ноябрь 2021 года превысил 154,4 млрд рублей, годовой прирост составил 27,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля просроченной задолженности по состоянию на 1 декабря 2021 года составила 0,4% от общего объема ипотечного портфеля, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

В декабре в Нацбанке по РТ отметили, что объем выданной за 10 месяцев ипотеки перевалил за 137,9 млрд рублей. Это больше, чем за весь прошлый год.



Татьяна Леухина