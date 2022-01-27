В Челнах на антитеррористическую защищенность школ в этом году потратят почти 13 млн рублей

В Набережных Челнах на антитеррористические мероприятия в муниципальных учреждениях направят почти 13 млн рублей. Об этом сообщили на внеочередном заседании городского совета.

На безопасность школ выделят 12,9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре «Реальное время» сообщало, что в Татарстане втрое выросли бюджетные расходы на охрану школ и детсадов — с 340 млн рублей до 1,1 млрд. В сентябре в Челнах для обеспечения безопасности ограничили доступ во все образовательные учреждения. В них устанавливают системы речевого оповещения.



В августе стало известно, что частные охранные предприятия возьмут под контроль 52 школы Челнов. На обеспечение их безопасности выделено 200 млн рублей. На эти деньги школы оснащают речевыми оповещателями и видеокамерами.

Меры безопасности в образовательных учреждениях усиливают после трагедии в казанской гимназии №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Тогда погибли два учителя и семь школьников.



Татьяна Леухина