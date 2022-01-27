Банк «Зенит»: объем автокредитования на российском рынке вырастет на 20% в этом году

В 2022 году объем рынка автокредитования вырастет на 20% в денежном эквиваленте и превысит 1,3 трлн рублей. Об этом заявил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Сейчас рынок автокредитования переживает сложные времена. Это связано с сокращением поставок автопроизводителей из-за нарушений производственного цикла. Дефицит машин и удорожание фондирования для банков увеличивает стоимость кредита.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу банка, в ближайшие полгода уровень средних эффективных ставок по автокредитам увеличится на 2–3% относительно конца 2021 года. Этому будет способствовать резкий рост стоимости фондирования для банков, последующий за ростом ключевой ставки.

Сумма автокредита в 2022 году вырастет вслед за стоимостью машин. Для клиента ежемесячный платеж по кредиту за иностранный автомобиль экономкласса при типовом взносе собственных средств в 20% вырастет на практике на 25—30%, сообщает пресс-служба банка «Зенит».

Национальное бюро кредитных историй (НКБИ) ранее подсчитало, что в Татарстане в декабре прошлого года на 11% снизилось количество выданных автокредитов. В декабре в республике выдали 3 007 автокредитов.

Татьяна Леухина