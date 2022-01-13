В Татарстане в декабре прошлого года уменьшилось число выданных автокредитов
В Татарстане в декабре прошлого года на 11% снизилось количество выданных автокредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НКБИ).
В декабре в республике выдали 3 007 автокредитов. Татарстан вошел в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю.
Ранее по итогам 11 месяцев 2021 года Татарстан вошел в число регионов, где выдали наибольшее количество потребкредитов. За этот период жители республики получили 514 тысяч кредитов.
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