В Татарстане в декабре прошлого года уменьшилось число выданных автокредитов

В Татарстане в декабре прошлого года на 11% снизилось количество выданных автокредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

В декабре в республике выдали 3 007 автокредитов. Татарстан вошел в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее по итогам 11 месяцев 2021 года Татарстан вошел в число регионов, где выдали наибольшее количество потребкредитов. За этот период жители республики получили 514 тысяч кредитов.



Татьяна Леухина