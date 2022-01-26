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«Рубин» арендовал полузащитника ЦСКА Кучаева

20:20, 26.01.2022
«Рубин» арендовал полузащитника ЦСКА Кучаева
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» арендовал полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, в нем предусмотрена опция выкупа трансфера футболиста. Перед уходом Кучаев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона 2023/24.

Фото: pfc-cska.com

Кучаев в этом сезоне провел 15 матчей в составе армейцев, в которых забил 1 мяч. Всего на его счету 115 матчей и 8 голов за ЦСКА.

В минувшую субботу стало известно, что «Рубин» готов отдать нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов». Самарский клуб договорился об аренде 23-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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