Международные резервы России достигли исторического максимума и выросли до $639,6 млрд

Фото: Анна Сейтумерова

По состоянию на 21 января международные резервы России составили $639,6 млрд и обновили исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

За неделю они выросли на $1,4 млрд, или на 0,2%. Произошло это в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой. По данным ЦБ на 14 января, объем международных резервов РФ составлял $638,2 миллиарда.

Резервы представляют собой монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и средства в иностранной валюте.

Фото: cbr.ru

По состоянию на 17 декабря прошлого года международные резервы РФ оценивались в $626,3 млрд. Месяцем ранее они составляли $626,3 миллиарда.

Дарья Акимова