Международные резервы России за неделю увеличились на 0,1%

За неделю международные резервы России увеличились на $0,8 млрд. Рост составил 0,1%. По состоянию на 17 декабря текущего года международные резервы РФ оценили в $626,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Рост произошел по причине операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Они были частично скомпенсированы отрицательной переоценкой, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на ежегодной пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что российская экономика оказалась подготовленной к такому шоку, как пандемия. По его словам, рост ВВП по итогам 2021 года ожидается 4,5%.

Диана Жиленкова