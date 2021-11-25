В ЦБ сообщили об обновлении исторического максимума международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 19 ноября составили $626,3 млрд. Сообщение об этом сегодня появилось на сайте Центрального банка России.

Сообщается, что это является историческим максимумом.

Международные резервы РФ представляют собой монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и средства в иностранной валюте.

Счетная плата РФ ранее сообщала, что за последние годы Россия существенно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% в 2014 году до 23,3% по итогам 2020 года.

Фото: pixabay.com

На 1 сентября 2021 года объем международных резервов России превысил $618 миллиардов. О том, насколько это много, можно прочесть в материале «Реального времени».



Дарья Акимова