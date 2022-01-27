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Мишустин заявил, что данные о медотводе от вакцинации разместят на «Госуслугах»

15:25, 27.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин заявил, что данные о медотводе от вакцинации разместят на «Госуслугах»
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 появится на портале «Госуслуги». Об этом сообщает RT.

В настоящее время в личных кабинетах на сайте представлены данные о сделанных прививках от коронавируса и сведения о перенесенной инфекции. По словам Мишустина, правительство расширяет возможности портала. Теперь граждане смогут получить и подтверждающий сертификат о наличии медотвода от прививок.

Премьер-министр добавил, что соответствующее постановление уже подписано.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Сам он содержит данные о перенесенной болезни и защищен от подделки штрих-кодом, который подтверждает его действительность.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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