Фейк-аккаунт Мишустина в Instagram попросил подписчиков оценить работу губернаторов

Фейковый аккаунт премьер-министра России Михаила Мишустина запустил в Instagram опрос, в котором попросил пользователей оценить работу губернаторов в их регионах.



«Дорогие друзья! У нас есть к вам одна просьба. Далее в stories мы будем выкладывать глав регионов России. Если вы, например, житель Хабаровского края, и увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту», — сказано в сообщении в Instagram.

После этого сообщения в stories аккаунта предложили оценить более 70 глав регионов, в числе которых президент Татарстана Рустам Минниханов, главы Башкортостана и Мордовии Радий Хабиров и Артем Здунов.

Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в т.ч. в Instagram, все инициативы там никакого отношения к работе премьера и кабмина не имеют — прокомментировали ситуацию в Кабмине.

Вчера стало известно, что в России в I квартале текущего года могут произойти первые губернаторские отставки. В этот период свои должности могут покинуть до девяти человек. Например, уйти с поста может глава Оренбургской области Денис Паслер, занимающий должность с 2019 года. Уход с поста прогнозируют также главе Томской области Сергею Жвачкину, губернатору Рязанской области Николаю Любимову и губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

Маргарита Головатенко