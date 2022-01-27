На Украине задержали солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев

На Украине задержали бойца Нацгвардии, открывшего по людям огонь в Днепре. В результате стрельбы погибли пять человек, столько же пострадали.



«В ходе оперативно-следственных действий убийца задержан», — приводит RT сообщение МВД Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в четверг, 27 января, на Южном машиностроительном заводе. Солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова. После этого он скрылся с оружием. Причина его поступка неизвестна. Как уточнили в Нацполиции Украины, среди погибших при стрельбе четверо военнослужащих и одна гражданская.

Маргарита Головатенко