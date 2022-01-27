На Украине боец Нацгвардии расстрелял сослуживцев из автомата

Фото: Максим Платонов (архив)

На Украине в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщает RT.



Солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова. После этого он скрылся с оружием. Причина его поступка неизвестна.



Как уточнили в Нацполиции Украины, среди погибших при стрельбе четверо военнослужащих и одна гражданская.

В городе ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. На место происшествия выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан.

Похожая ситуация произошла в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, он убил восемь человек и ранил еще двух. После этого солдата задержали. По словам тех, кто знал Шамсутдинова ранее, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. Семья Шамсутдиновых никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Факт неуставных отношений в той части был установлен судом. В марте 2020 года условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. 28 декабря 2020 года присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части.



Маргарита Головатенко