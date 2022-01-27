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Прокуратура проверит сообщения о высаженной из автобуса девочке в Казани

11:45, 27.01.2022
Прокуратура проверит сообщения о высаженной из автобуса девочке в Казани
Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура проверит информацию о девочке-подростке, которую высадили из автобуса 91-го маршрута, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Очевидцы в соцсетях сообщили, что девочку-подростка, которая хотела оплатить проезд банковской картой «Мир», высадили из автобуса на улице Ершова. Кондуктор объяснил это тем, что карта находится в черном списке и поэтому оплата картой не проходит. Однако по словам казанца, пожаловавшегося на поведение кондуктора, в других автобусах и троллейбусах города оплатить проезд этой картой можно.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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