Прокуратура проверит сообщения о высаженной из автобуса девочке в Казани
В Казани прокуратура проверит информацию о девочке-подростке, которую высадили из автобуса 91-го маршрута, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что девочку-подростка, которая хотела оплатить проезд банковской картой «Мир», высадили из автобуса на улице Ершова. Кондуктор объяснил это тем, что карта находится в черном списке и поэтому оплата картой не проходит. Однако по словам казанца, пожаловавшегося на поведение кондуктора, в других автобусах и троллейбусах города оплатить проезд этой картой можно.
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