В Казани из автобуса высадили девочку, которая хотела расплатиться банковской картой

В Казани из автобуса 91-го маршрута высадили девочку-подростка, которая хотела оплатить проезд банковской картой «Мир». Кондуктор заявил, что оплата такой картой не проходит и высадил ее на улице Ершова, об этом сообщил житель города в соцсетях.



По словам казанца, кондуктор сказал, что карта находится в черном списке и поэтому оплата картой не проходит. Но в других автобусах и троллейбусах города проезд ею оплатить можно.

«Ребенку 16 лет, и она не доехала до дому. Почему так?» — посетовал пользователь.

В соцсетях пост вызвал возмущения. Горожане считают, что в этом случае работников транспорта следует наказывать. У пользователей возникли вопросы о том, почему за девочку не заступились другие пассажиры, когда видели, что ее высаживают из автобуса в морозный день.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре 2021-го Ассоциация АТП РТ начала проверку после сообщения в социальных сетях о высадке ребенка из автобуса в поле между казанскими поселками Салмачи и Новые Салмачи. Тогда пользователи соцсетей сообщили, что 28 октября около 16.20 автобус маршрута №90 высадил ребенка, проигнорировав его требования об остановке. В результате 10-летний ребенок был вынужден идти домой по грязной дороге без освещения.

Маргарита Головатенко