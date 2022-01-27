За сутки с улиц Казани вывезли более 14,7 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 14 775 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 551 266 тонн снега. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня улицы столицы Татарстана от снега будут очищать 562 дорожных рабочих и 383 единицы специальной техники. Работы будут вестись на улицах Батурина, Баумана, Вахитова, Ершова, Павлюхина, Саид-Галеева, а также на проспектах Ибрагимова, Победы, Универсиады и Ямашева, площади Свободы и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Минувшей ночью в городе на уборку улиц от снега вышли 61 дорожный рабочий и 379 единиц спецтехники. Дорожные службы призвали горожан не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе техники.

Несколько дней назад сообщалось, что в Набережных Челнах будут эвакуировать автомобили, которые мешают уборке снега. Эта проблема чаще всего встречается в межквартальных проездах и дворах. Мэр Наиль Магдеев посоветовал ответственным лицам «не стесняться» и вызывать на место ГИБДД и эвакуатор.

Диана Жиленкова