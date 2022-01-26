В Казани ночью на уборку снега вышло 379 единиц техники

В Казани ночью на уборку улиц от снега вышли 61 дорожный рабочий и 379 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Адоратского, Амирхана, Восстания, Декабристов, Дементьева, Меридианной, Миля, Мусина, Профсоюзной, Пушкина, Тукая, Тэцевской, Ударной, Университетской, Чернышевского, проспектов Победы и Ямашева, площади Свободы, с моста «Миллениум» и с других участков улиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы просят жителей города не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе техники.

Минувшим вечером в уборке казанских улиц задействовали 65 дорожных рабочих и 421 единицу специальной техники.



Татьяна Леухина