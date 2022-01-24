В Челнах будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил эвакуировать автомобили, которые мешают уборке дорог и дворов от снега. Об этом он заявил в ходе «делового понедельника».

Эта проблема чаще всего встречается в межквартальных проездах и дворах. Ответственным лицам мэр посоветовал «не стесняться» и вызывать на место ГИБДД и эвакуатор.

— Не может весь город одного-двоих ждать и их «хотелки» выполнять, как в случае с гражданином, который не пропускал автомобиль скорой помощи, — приводят слова градоначальника «Вести Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в социальных сетях распространилось видео, на котором один из снегоуборщиков решил заблокировать грудой снега автомобиль, который мешал уборке. Владельцев машин под постом призвали задуматься, стоит ли оставлять свой транспорт на ночь на обочине.



Татьяна Леухина