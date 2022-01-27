За сутки в Казани произошло более 200 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 205 ДТП. В некоторых авариях есть пострадавшие. Так, случились наезд на пешехода и столкновение. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую среду в городе задержали пять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Также у пяти горожан не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно в Казани 24-летний водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



Диана Жиленкова