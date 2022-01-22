В Казани водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку
В Казани 24-летний водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщает старший инспектор (по пропаганде БДД) отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани, капитан полиции Юлия Валеева.
Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сегодня утром произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.
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