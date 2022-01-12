Росстат: в декабре инфляция достигла 8,39%

В России в декабре годовая инфляция достигла 8,39%. За месяц потребительские цены выросли на 0,82%, приводит данные Росстат.

В прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,36% по сравнению с ноябрем, за год — на 10,62%. Непродовольственные товары увеличились в стоимости на 0,64% и на 8,58% соответственно. Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% в годовом.

Инфляция за период с 1 по 10 января 2022 года ускорилась до 0,56%.

В конце декабря Росстат сообщил, что инфляция в 2021 году составила 8,39%. Рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.



Татьяна Леухина