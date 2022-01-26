В Татарстане в декабре годовая инфляция составила 8,66%

В Татарстане годовая инфляция в декабре прошлого года замедлилась до 8,66%. При этом она осталась выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,61%), сообщила пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Годовой темп прироста цен на продукты питания в республике в декабре составил 10,99%. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 9,21%, на услуги — на 4,84%.

Фото: cbr.ru

В ноябре прошлого года в Татарстане инфляция ускорилась до 8,78%. Эксперты связали это с ростом издержек производителей товаров и превышением спроса над предложением на некоторых рынках. На прошлой неделе Татарстанстат сообщил, что в республике за период с 10 по 14 января подорожали огурцы, помидоры, белокочанная капуста.



Татьяна Леухина