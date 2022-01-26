На строительство челнинского театра «Мастеровые» выделят еще 757 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на продолжение строительства русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Начальная цена контракта — 757 млн рублей.

В перечень работ входят инженерная подготовка и защита территории, устройство фундаментов и оснований, фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж технологического оборудования, благоустройство и т.д. Оказать услугу необходимо в период с 24 февраля по 30 ноября 2022 года. Заявки на участие принимаются до 2 февраля.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Недавно сообщалось, что театр будет достроен по федеральной адресной программе «Развитие культуры». Также в рамках программы капитального ремонта объектов культуры будет продолжен и капремонт здания ДК «Родник».

Строительство театра «Мастеровые» стартовало осенью 2020 года. Общая площадь четырехэтажного здания будет составлять 25 тысяч кв. м. В нем расположатся фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый и большой репетиционные залы.

Диана Жиленкова