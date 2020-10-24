В Челнах началось строительство русского драмтеатра «Мастеровые»

В Челнах началось строительство русского драматического театра «Мастеровые» — территорию площадью 3,8 га на проспекте Чулман обносят забором, сообщают «Челнинские известия».



Общая площадь четырехэтажного здания будет составлять 25 тысяч м. кв. В нем расположатся фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м.) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м.).

На территории театра будет располагаться и парковка на 200 автомобилей, а том числе места для маломобильных групп населения.

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На разработку проектной и рабочей документации республика выделила 29 миллионов рублей. Строительство планируют завершить к 2022 году.

Ранее Мэр Челнов Наиль Магдеев заявлял, что в городе хотят открыть театр юного зрителя.

