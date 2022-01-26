В Казани из-за строительства второй линии метрополитена закрыли участок улицы Юлиуса Фучика

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани продолжается строительство второй линии метрополитена. В связи с этим временно введено ограничение движения на участке улицы Юлиуса Фучика.

До 17 марта закрывается участок ул. Юлиуса Фучика возле домов №103а и №72, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Напомним, из-за строительства второй линии метрополитена в Казани до 2 ноября 2022 года движение ограничено и на участке от дома №135 по улице Юлиуса Фучика до улицы Ломжинской.



Как рассказывали в октябре в мэрии Казани, строительство второй линии первого участка метрополитена с четырьмя станциями и пропускной способностью 30 пар поездов/час продолжается. Работы обойдутся в 41,1 млрд рублей. Завершить их планируется в августе 2027 года.

