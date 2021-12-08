В Казани почти на год закрыли движение на участке улицы Юлиуса Фучика

В Казани почти на год закрыли движение на участке улицы Юлиуса Фучика. Об этом сообщается на сайте исполкома.

До 2 ноября 2022 года движение ограничено на участке от дома №135 по улице Юлиуса Фучика до улицы Ломжинской. Ограничения связаны со строительством одной из станций первого участка второй линии метрополитена.

Ранее в Казани закрыли на реконструкцию участок улицы Меховщиков от Девятаева до Магистральной. Здесь дорогу расширят до четырех полос. Объехать его можно будет через улицы Учительскую, Холмовую, Пригородную, Лебедева, Тимер Юл, В. Кулагина и Каучуковую.



Ольга Шагиева