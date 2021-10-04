В Казани достроить первый участок метро планируется в августе 2027 года

В Казани продолжается строительство второй линии первого участка метрополитена с четырьмя станциями и пропускной способностью 30 пар поездов/час. Строительство этого участка обойдется в 41,1 млрд рублей, завершить все работы планируется в августе 2027 года, сообщает мэрия Казани.



На каждой станции проект предусматривает островные платформы длиной 105 погонных метров и два подземных вестибюля. Так, на станции «Дубравная» для перехода пассажиров с первой линии на вторую предусмотрели подземный пешеходный переход.

Строительную площадку напротив ТРЦ «Мега» полностью освоили как базовую, здесь построен административно-бытовой комплекс, пункт приема пищи, административные здания, штаб строительства и медпункт.

В апреле 2020-го от этой станции началась проходка левого перегонного тоннеля комплексом «Айсылу», а в октябре того же года началось возведение второго комплекса «Ляйсан», который проходит по правому тоннелю. На сегодня ими пройдено 1710 и 1485 погонных метров соответственно. Длина всего первого участка второй линии метрополитена — 5 750 м.

Часть котлована освоили на второй станции, расположенной на пересечении улиц Фучика и Ломжинской. Работы продолжат после ликвидации рынка на улице Фучика.

В 10-ом микрорайоне на третьей станции между улицами Завойского и Кул Гали продолжаются работы по выносу коммуникаций, строится правая объездная дорога с переключением троллейбусной линии и линии освещения.

На четвертой станции на пересечении улиц Фучика и Зорге также продолжаются работы по выносу коммуникаций. С этой станции будет построен переход на первую линию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы. Она замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».

Маргарита Головатенко