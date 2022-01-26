У муниципального архива Казани сменились телефонные номера

Муниципальный архив Казани изменил номера телефонов в связи с переездом. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Сейчас жители могут обратиться в Управление муниципального архива Исполнительного комитета Казани по единому номеру телефона: +7 (843) 223-26-00. Для получения справки о заработной плате, трудовом стаже, для направления запроса, нужно звонить в отдел по работе с документами по номеру: +7 (843) 223-26-00 (доб. 8620).

Фото: kzn.ru

Если нужно включить организацию в список источников комплектования Управления муниципального архива Исполкома Казани, можно позвонить в отдел по формированию архивного фонда Казани по номеру +7 (843) 223-26-00 (доб. 8610).

Муниципальный архив Казани переехал по новому адресу: улица 8 Марта, 5а. В середине декабря прошлого года находившийся ранее в этом здании Госархив Татарстана завершил переезд в новое здание, расположенное в поселке Столбище Лаишевского района республики.



Татьяна Леухина