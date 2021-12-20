Студент КФУ стал победителем премии «Студент года»
Студент КФУ Денис Давыдов получил Гран-при российской национальной премии «Студент года — 2021» среди учащихся вузов. Всего финалисты из Татарстана получили 7 наград, сообщает пресс-служба Российского Союза Молодежи.
В номинации «Общественник года» лауреатом стала Алия Киямова из КФУ, в номинации «Председатель совета обучающихся года» победил студент Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Никита Лобанов.
Студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова стала победительницей в номинации «Творческая личность года». Добровольческий центр студентов «КФУ — планета добрых людей» стал лауреатом в номинации «Добровольческое объединение года», Юридический центр ППОС КФУ — в номинации «Юридическое объединение года». Военно-патриотическая организация «Легион» Университета управления «ТИСБИ» выиграла в номинации «Патриотическое объединение года».
В минувшую пятницу в Казани завершился первый Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы». В нем приняли участие 150 студентов из 47 регионов. Среди победителей есть и студенты из столицы Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым