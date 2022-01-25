В России до марта утвердят единую программу развития общественного транспорта

В России к марту планируется утвердить единую программу развития общественного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— В планах на этот год — утверждение и актуализация региональных нормативных актов в части комплексных программ развития транспорта и оптимизации парковочного пространства, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году планируется начать строительство новых станций метро в Самаре и Нижнем Новгороде. Также Хуснуллин рассказал, что в городских агломерациях России планируется обновить 100% парка автобусов большого класса и 80% трамваев к 2030 году.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство тем, как Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ и районы занимаются вопросом общественного транспорта. Он предложил прибегнуть к бюджетным инвестиционным кредитам для улучшения ситуации.



Татьяна Леухина