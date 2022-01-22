СМИ: Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады

Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Китай боится быть втянутым в дипломатический конфликт, пишет Bloomberg.

Председатель КНР не хочет, чтобы «Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой». МИД Китая 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. Этот промежуток действует с 28 января по 20 марта.

Два источника агентства считают, что Россия вряд ли решится на полномасштабное наступление, вместо этого «более ограниченное вторжение» может произойти в феврале.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров с США в Женеве подчеркивал, что никаких намерений у России «напасть» на Украину нет и быть не может.

Сегодня Fox News сообщило о планах властей США эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Госдепе страны опровергли эту информацию.

Татьяна Леухина