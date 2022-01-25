США сократили срок действия сделок с «Группой ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины

Минфин США сократил продление сроков завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ». Сокращено и время для избавления американских инвестором от его акций. Решение приняли в связи с якобы возможным вторжением России на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.



Лицензии для холдинга в конце декабря 2020 года продлили примерно на год, однако сейчас США продляют их только на 90 дней. Срок действия лицензий истекает в среду.

Фото: realnoevremya.ru

США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц 6 апреля 2018 года. В черный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг.

Под санкциями тогда оказались подконтрольные Дерипаске «Русал» и группа En+, промышленная группа «Базовый элемент», компании B-Finance и «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань», а еще «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Шамалова и ГК «Ренова» Вексельберга.

На избавление от акций американским инвесторам давали срок до 7 мая того же года и до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки несколько раз продлевались.

Маргарита Головатенко