Камила Валиева выразила надежду на встречу с Путиным после Олимпиады

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после Олимпийских игр в Пекине. Об этом она заявила на встрече главы государства с участниками Олимпиады, которая проходит в онлайн-формате.

— Мы очень надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике, — приводит ТАСС ее слова.

Путин отметил, что и у Валиевой, и у членов олимпийской сборной много болельщиков, которые искренне желают успехов спортсменам.

Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Второе место получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова и третье — Александра Трусова. Также фигуристка из Казани установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.



Татьяна Леухина