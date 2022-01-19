В Татарстане число официально зарегистрированных безработных сократилось до 10,4 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в органах службы занятости населения Татарстана официально зарегистрирован 10 421 безработный. Это на 690 человек меньше, чем неделей ранее.

В Набережных Челнах официально зарегистрировано 1 035 нетрудоустроенных граждан, в Нижнекамске — 699, в Зеленодольске — 290. В Елабуге на сегодняшний день их число составляет 247, в Камских Полянах — 134, в Чистополе — 101.

По состоянию на 19 января уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в органах службы занятости населения на сегодняшний день имеется 54 773 вакансии. Из них 2 080 работодатели заявили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 19 января условно составил 0,2 чел. на одну вакансию.

На прошлой неделе на итоговой коллегии Минтруда РТ объявили, что Татарстан по итогам 2021-го вернулся к допандемийному уровню занятости. Уровень регистрируемой безработицы по итогам прошлого года составил 0,57%. За год он снизился в три раза.



Татьяна Демина