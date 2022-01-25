В Татарстане в 2021-м произвели 55 млн декалитров пива

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане эксперимент по маркировке пива в кегах охватил 121 участника пивного рынка и показал свою эффективность, сообщил глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. По его словам, реализация пива в режиме эксперимента не отразилась на налоговых отчислениях.

По итогам 2021 года было перечислено 12,7 млрд рублей, тогда как год назад поступило 11,7 млрд рублей. В республике произвели 55 млн декалитров (дал) пива, что соответствует уровню 2020 года.

Так, пивной завод «Белый Кремль» увеличил производство на 101% — до 12,4 млн дал, казанский филиал АО «АБ ИнБев Эфес» — на уровне 100%, или 38,7 млн дал, сообщил Ахметханов. ОАО «Булгарпиво» произвело 3,7 млн дал, или 101%. Эксперимент по маркировке пивных кегов продлится до 31 августа 2022 года, после чего маркировку Data Matrix могут распространить на весь объем производства пива.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Татарстане хотели запретить продажу пива и других подобных алкогольных напитков в магазинах площадью меньше 100 квадратных метров и расположенных в многоквартирных домах моногородов с населением более 500 тысяч человек. Однако законопроект отозвали из Госсовета РТ.



Луиза Игнатьева