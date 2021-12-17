Из Госсовета РТ отозвали законопроект об ограничении продажи пива в моногородах

Из Госсовета Татарстана отозвали законопроект о запрете продажи пива и других подобных алкогольных напитков в магазинах площадью меньше 100 квадратных метра и расположенных в многоквартирных домах моногородов с населением более 500 тысяч человек, сообщают «Челнинские известия».



Законопроект отозван из-за замечаний. Авторы законопроекта депутаты Госсовета РТ Ильдар Шамилов и Роман Мугерман должны отработать замечания, связанные с выпадающими доходами от продажи алкогольной продукции. Также были юридические вопросы, отметил Мугерман и уточнил, что законопроект внесут на рассмотрение в марте 2022 года.

«Наша позиция такая: выпадающих доходов быть не должно. Так как количество потребляемого алкоголя сохранится, изменится лишь культура его потребления — покупать будут не лишь бы что возле дома, а культурно в магазинах», — сказал депутат.

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Именно в Челнах, по словам Ильдара Шамилова, проблема ощущается наиболее остро — от граждан по этому вопросу поступает множество обращений. Председатель парламента Фарид Хайруллович отмечал важность вопроса, однако говорил, что решение нужно доработать.

Маргарита Головатенко