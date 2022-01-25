За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали новый антирекорд — 348 случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 348 случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 45 873 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 108 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 38 410 человек.
Умерли за весь период 1 565 заболевших.
Республика побила рекорд второй день подряд. Вчера в Татарстане было зафиксировано 297 заболевших COVID-19. Второй день подряд рекорд бьет и Россия — за сутки в стране выявили 67 809 случаев.
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