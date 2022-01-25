Башкирский экономист объяснил, почему в Казани лучше убирают снег, чем в Уфе

Фото: Дмитрий Резнов

Башкирский экономист Рустем Шайахметов объяснил, почему в Казани лучше убирают снег в сравнении с Уфой. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала UTV.

По его мнению, причин несколько. Первая — это то, что бюджет столицы Татарстана больше, чем Уфы. Вторая — это системный подход в Казани. По этой же причине общественный транспорт здесь лучше развит, чем в столице Башкортостана, считает Шайахметов.

Кроме того, экономист считает, что для быстрой и качественной уборки дворникам нужны новые средства техники. Также к представителям этой профессии должны предъявляться другие требования.

— 25 лет назад мы где-то в одном ряду [с Казанью] стояли, но потом мы упустили возможность. Они пошли вперед, а мы отстаем и отстаем, — заявил экономист.

Только накануне в мэрии Казани признали проблему со снежными завалами на дорогах и во дворах за последнее время. Сообщили, что имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части.

— Имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. Все это создавало неудобства жителям города, ухудшало безопасность пользования транспортом. Среди торговых предприятий в прошлую зиму в худшую сторону отличились магазины «Агроторга», АО «Тандер», были замечания к работе [по уборке снега] торговых компаний «Эдельвейс», сети городских аптек, — рассказал на «деловом понедельнике» руководитель административной инспекции Наиль Минвалеев.

Руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров, комментируя «снежную проблему», отметил, что в 2021 году мэрия Казани активно включала мораторий на штрафы, чтобы снижать нагрузку на бизнес.

— Но пандемия не повод для бардака в городе! Мы хотим помочь бизнесу, но не надо расслабляться, в конце концов! Это [плохая уборка кровли от снега и уборка от снега дорог] — угроза для жизни населения! Мы никогда не добьемся от собственников выполнения ими обязательств по содержанию территорий, если наши муниципальные предприятия не будут показывать образцово-показательные, вычищенные улицы, — заявил он.

О виноватых в снежном «бардаке», работе муниципальных дорожных предприятий и повышении зарплат водителей погрузчиков — в материале «Реального времени».

Ночью на уборку улиц Казани от снега выходили 62 дорожных рабочих и 442 единицы специальной техники. Дорожные службы просили жителей города не оставлять машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать технике убирать снег.

Дарья Акимова