Ночью на уборку улиц в Казани выйдет 442 единицы техники и 62 дорожных рабочих

В Казани ночью на уборку улиц выйдут 62 дорожных рабочих и 442 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег уберут со следующих участков улиц: Амирхана, Баумана, Восстания, Кремлевской, Кулахметова, Курчатова, Толстого, Усманова, Сибгата Хакима, Клары Цеткин, Челюскина, Чернышевского, Чистопольской, Чуйкова, а также с проспектов Ибрагимова, Победы, Ямашева, Оренбургского тракта и других участков улиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы попросили казанцев не оставлять авто вдоль проезжей части, чтобы не мешать технике убирать снег.

Сегодня в мэрии столицы Татарстана отчитались о работе служб. Там признали, что имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. Проблема в нехватке рабочих рук. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина