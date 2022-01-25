«Отель Джузеппе» вместо умершего Джузеппе Спарта возглавила его жена

Генеральным директором казанского ООО «Отель Джузеппе» стала Наиля Спарта. На этом посту она сменила своего мужа Джузеппе Спарта, умершего в декабре 2021 года.

Джузеппе Спарта приехал в Казань из Италии в 1993 году. Он стал одним из первых иностранцев, открывших свой бизнес в Татарстане. В основанный им «Отеле Джузеппе» входят пиццерия, отель и ресторан. Первой открылась пиццерия, затем отель. Каждый номер в отеле носил название одного из итальянских городов.

Отель «Джузеппе» открыт в 2000 году после строительства нового корпуса и полной реконструкции старинной его части, говорится на его сайте. Он расположен на ул. Кремлевской.

Фото: tatarstan.ru

В 2015-м первый президент республики, Государственный Советник РТ наградил его медалью «За доблестный труд». Ее он удостоился за «вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения и многолетнюю плодотворную работу».

— Вы пришли и открыли нам глаза на то, как правильно организовать общественное питание. Для нас это было новое явление, — обратил внимание Шаймиев.