В Челнах состоялось первое в 2022 году заселение соципотечного дома

Фото: пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ

В Набережных Челнах в 63-м микрорайоне состоялось торжественное заселение 216-квартирного жилого дома №63-16 по адресу проспект Абдурахмана Абсалямова, 21Е, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.



Проживать в соципотечном доме будут работники бюджетных организаций и предприятий, медицинские работники — получатели грантов и молодые семьи.

В доме десять жилых этажей и шесть подъездов, 90 трехкомнатных, 108 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Их общая площадь — 13 310 кв. м. Квартиры сдают в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Госжилфонд начал осваивать 63-й микрорайон города в 2017 году. «Дом №63-16 уже девятый соципотечный объект, который мы здесь заселяем. Теперь в микрорайоне будут проживать в общей сложности 2555 челнинских семей. В микрорайоне строятся еще четыре соципотечных дома на 680 квартир», — сказал исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

Как отметили в пресс-службе, строительство сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения жилых домов микрорайона инженерными коммуникациями Госжилфонд ведет за счет собственных средств.

В селе Средняя Камышла Нурлатского района Татарстана в январе заселили соципотечный дом на 24 квартиры по адресу улица Александра Волкова, 1. Общая площадь 14 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир составляет около 1,1 тысячи кв. метров. В доме будут жить восемь работников бюджетных организаций района, семь многодетных семей, шесть детей-сирот, два медработника и одна молодая семья.

Маргарита Головатенко