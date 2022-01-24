Нижнекамец обвиняется в убийстве 36-летнего волгоградца, приехавшего на заработки

Следственные органы СК РФ по РТ предъявили обвинение в убийстве 42-летнему жителю Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 января 2022 года у дома на улице Тукая он поругался с ранее не знакомым ему 36-летним волгоградцем, который приехал на заработки в Нижнекамск. Во время ссоры обвиняемый достал нож и нанес им смертельное ранение потерпевшему, после чего скрылся. Раненый прошел еще несколько метров по улице, упал и умер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



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Татьяна Леухина