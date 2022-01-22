В Татарстане мужчину заподозрили в убийстве приятеля после попойки

В Татарстане на 26-летнего местного жителя завели уголовное дело — его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СК РФ по РТ.



Следствие считает, что все произошло вечером 11 ноября. Обвиняемый и 36-летний потерпевший пили спиртное в гостях у знакомой в доме на улице Пролетарской в Елабуге. Потерпевший лег спать в верхней одежде, и хозяйка пыталась разбудить его, но гость стал сопротивляться и ударил ее ногой в живот. В ответ на это обвиняемый избил его. От повреждений мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник вынес тело в подъезд.

Вину мужчина не признал, от дачи показаний отказался. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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В январе челнинца заподозрили в убийстве пьяного соседа после ссоры. Следствие установило, что соседи проживали в разных комнатах одной квартиры. После ссоры мужчина взял нож и нанес потерпевшему ранения по различным частям тела, после чего ушел на работу. Подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице после того, как напал на дочь.

Маргарита Головатенко