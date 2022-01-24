В Казани объявили лауреатов кинопремии «Алтын тәлинкә»

Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

В Казани в минувшую субботу объявили лауреатов экспертного тура II Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Этап завершился в конце прошлого года. Церемонию перенесли на январь и провели в закрытом офлайн-онлайн-формате в лектории крытого комплекса экстрим-парка «Урам».

Лучший полнометражный игровой фильм на национальном языке — «Буран», (реж. Айнур Аскаров; Уфа, Республика Башкортостан; Мурманская область, Свердловская область, Россия). Денежный приз в размере 500 000 рублей.

— «Буран», (реж. Айнур Аскаров; Уфа, Республика Башкортостан; Мурманская область, Свердловская область, Россия). Денежный приз в размере 500 000 рублей. Лучший полнометражный документальный фильм на национальном языке — «БОЙ», (реж. Максим Арбугаев; Москва, Россия). Денежный приз — 400 000 рублей.

— «БОЙ», (реж. Максим Арбугаев; Москва, Россия). Денежный приз — 400 000 рублей. Лучший короткометражный игровой фильм на национальном языке — «Ты здесь», (реж. Орхан Абулов; Москва, Россия). Денежный приз — 300 000 рублей.

— «Ты здесь», (реж. Орхан Абулов; Москва, Россия). Денежный приз — 300 000 рублей. Лучший короткометражный документальный фильм на национальном языке — «Выход из Матрицы», (реж. Александра Богучарская; Краснодар, Россия). Денежный приз — 200 000 рублей.

«Выход из Матрицы», (реж. Александра Богучарская; Краснодар, Россия). Денежный приз — 200 000 рублей. Лучший анимационный фильм на национальном языке — «Керат: конная мельница», (реж. Дарья Мельникова; Санкт-Петербург, Россия). Денежный приз — 200 000 рублей.

— «Керат: конная мельница», (реж. Дарья Мельникова; Санкт-Петербург, Россия). Денежный приз — 200 000 рублей. «Кадры за кадром» («За эмпатию и профессионализм» ) — «#Домой», (реж. Никита Белорусов; Санкт-Петербург, Россия). Денежный приз — 100 000 рублей.

) — «#Домой», (реж. Никита Белорусов; Санкт-Петербург, Россия). Денежный приз — 100 000 рублей. Лучший дебют — «Сайти — сын Зоули», (реж. Амур Амерханов; Карабулак, Республика Ингушетия). Денежный приз — 100 000 рублей.

Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

Мероприятие прошло в оригинальном формате. На протяжении вечера к церемонии присоединялись участники и эксперты, в том числе онлайн, посредством специальной электронной платформы. Одной из ведущих церемонии стала Алтынка, искусственный интеллект .

28 декабря прошлого года объявили шорт-лист II Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). В него попали два представителя из Татарстана: Алмаз Сабирзянов (в номинации «Лучшая роль второго плана» в картине «Махом»), Игорь Сидоренко (в номинации «Лучший композитор» за музыку к драме «Я скучаю по тебе»).



Всего в шорт-лист попали 14 проектов из 12 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Мурманской областей, Республики Саха, Краснодарского края, Ингушетии.

