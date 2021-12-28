Два татарстанца вошли в шорт-лист кинопремии «Алтын тәлинкә»

Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

28 декабря был объявлен шорт-лист II Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). В этом году в него вошли два представителя от Татарстана. Алмаз Сабирзянов поборется за победу в номинации «Лучшая роль второго плана» за работу в картине «Махом», Игорь Сидоренко стал претендентом в номинации «Лучший композитор» за музыку к драме «Я скучаю по тебе».

Есть и татарстанские «соседи». Башкирский художник-постановщик Айгуль Байрамгулова — одна из трех претендентов на номинацию «Кадры за кадром» за работу над картиной «Отряд Таганок».

Всего в шорт-лист вошли 14 проектов из 12 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Мурманской областей, Республики Саха, Краснодарского края, Ингушетии. За главный приз в 500 тыс. рублей в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» поборются три киноленты — «Буран» Айнура Аскарова, «Глубже!» Михаила Сегала и «Вертолет» Михаила Лукачевского. Всего призовой фонд премии составляет 2,8 млн рублей, будут также вручены статуэтки и спецпризы за особые достижения в киноискусстве.

В этом году решено не назначать нового председателя жюри. С момента основания им был видный кинематографист, критик Кирилл Разлогов, который скончался в сентябре этого года. Как сообщили в пресс-службе дирекции «Время кино», проектом которой является «Золотая тарелка», в память о нем «в этом году решено ничего не менять, не искать ему замену, тем более его вообще невозможно заменить». Более того, учрежден памятный приз им. К.Э. Разлогова, который и в дальнейшем будет присутствовать в кинопремии.

Накануне стало известно, что Межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») признана «Лучшим социальным проектом некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий» регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.

— Одна из миссий кинопремии — собрать и показать глубину и многогранность многонациональной России, ее творческий потенциал, а с другой стороны — в непростой год, когда кино стало уязвимым из-за пандемийных ограничений, мы действительно теперь понимаем, что «Золотая тарелка» — это не просто культурный, а еще и социальный проект, — рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации сама церемония награждения перенесена на январь 2022 года.

Анна Тарлецкая