Татарстан попал в топ-10 регионов с наиболее доступным отдыхом по программе туристического кешбэка в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан попал в десятку регионов России с наиболее доступными вариантами отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка в 2022 году, стартовавшей 18 января. Так, путевка по кешбэку в санаториях Татарстана в среднем обойдется в 2 220 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.



Согласно рейтингу, составленному порталом бронирования «Санатории-России.рф», в десятке регионов РФ с наиболее доступным отдыхом по этой программе в 2022 году — Курская, Саратовская, Орловская, Пензенская, Костромская, Амурская, Тульская и Брянская области, а еще Кировская область, расположившаяся в рейтинге после Татарстана.

Отмечается, что туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные — это сокращает расходы и время на логистику и способствует лучшей акклиматизации.

Фото: realnoevremya.ru

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.

С 18 января в России начался пятый этап программы туристического кешбэка. Россиянам за поездки по родной стране будут возмещать затраты в рамках акции до 12 апреля. В путешествие можно будет отправиться в любой регион России с 18 января по 30 апреля. Однако оплатить путевки можно только банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав ее в программе лояльности на сайте платежной системы. Ее продолжительность при этом должна составлять не менее двух ночей. Сумма кешбэка составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко