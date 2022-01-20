В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

Во всех школах Челябинска экстренно отменили занятия в четверг, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



«Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства. В комитете по делам образования Челябинска добавили, что занятия отменены как для первой, так и для второй смены.

В гимназии №26 учащихся первой смены отпустили с половины уроков, пояснив, что произошла «коммунальная авария». В социальных сетях пишут якобы о поступивших в школы сообщениях о минировании.

Также эвакуируют из-за сообщений о возможном минировании все школы Тюмени, сообщили в областном правительстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января из-за сообщений о минировании отменили занятия в школах Саратова. Тогда же стало известно об эвакуации в Красноярске более 100 школ из-за сообщений с угрозами. Как сообщила Антитеррористическая комиссия края, на электронные почты школ поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

Массовая эвакуация учеников и сотрудников школ на прошлой неделе произошла и в Екатеринбурге. Из-за сообщений о минировании в общей сложности были эвакуированы дети и сотрудники из 93 учебных зданий.

Маргарита Головатенко